18.01.2017 23:01

Индивидуальный предприниматель в Ярославле оштрафован за продажу контрафактной одежды под марками Аdidas, Nike и Lacoste, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Проверка прокуратуры Дзержинского района города Ярославля выявила факт продажи поддельной продукции легкой промышленности в одном из магазинов. Индивидуальный предприниматель реализовывал футболки и спортивные костюмы с логотипами Аdidas, Nike и Lacoste.

По решению суда Арбитражного суда Ярославской области предприниматель должен заплатить штраф в размере 27,67 тыс. рублей. Контрафактный товар конфискован.

Постановление в законную силу не вступило.