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В Ярославле продавали контрафактные спортивные костюмы Аdidas, Nike и Lacoste
18.01.2017 23:01
Индивидуальный предприниматель в Ярославле оштрафован за продажу контрафактной одежды под марками Аdidas, Nike и Lacoste, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Проверка прокуратуры Дзержинского района города Ярославля выявила факт продажи поддельной продукции легкой промышленности в одном из магазинов. Индивидуальный предприниматель реализовывал футболки и спортивные костюмы с логотипами Аdidas, Nike и Lacoste.
По решению суда Арбитражного суда Ярославской области предприниматель должен заплатить штраф в размере 27,67 тыс. рублей. Контрафактный товар конфискован.
Постановление в законную силу не вступило.
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