3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиВ Ярославской области заблокируют сайты с контрафактной продукцией Adidas, Nike и Reebok
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
II Moscow Licensing Summit пройдет в Москве 19 сентября 2017 года RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

В Ярославской области заблокируют сайты с контрафактной продукцией Adidas, Nike и Reebok

20.07.2017  22:49

Прокуратура Дзержинского района Ярославля обнаружила в Интернете ресурсы, которые реализуют контрафактную одежду и обувь Adidas, Nike и Reebok, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Проверка прокуратуры Дзержинского района Ярославля выявила ряд сайтов, где были размещены предложения о продаже одежды и обуви с признаками контрафактности. На приведенных иллюстрациях отсутствовала упаковка, а качество изделий и цена не соответствовали стандартам известных марок. На многих изделиях присутствовала маркировка Adidas, Nike и Reebok. Правообладатели указали, что не используют выявленные сайты для реализации своих товаров.

По факту в Дзержинский районный суд было направлено 6 заявлений о признании размещенной информации запрещенной к распространению в России. Суд требования удовлетворил. Решение будет направлено в Роскомнадзором для включения сайтов в соответствующий реестр.

Просмотров: 99
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1345 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте