20.07.2017 22:49

Прокуратура Дзержинского района Ярославля обнаружила в Интернете ресурсы, которые реализуют контрафактную одежду и обувь Adidas, Nike и Reebok, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Проверка прокуратуры Дзержинского района Ярославля выявила ряд сайтов, где были размещены предложения о продаже одежды и обуви с признаками контрафактности. На приведенных иллюстрациях отсутствовала упаковка, а качество изделий и цена не соответствовали стандартам известных марок. На многих изделиях присутствовала маркировка Adidas, Nike и Reebok. Правообладатели указали, что не используют выявленные сайты для реализации своих товаров.

По факту в Дзержинский районный суд было направлено 6 заявлений о признании размещенной информации запрещенной к распространению в России. Суд требования удовлетворил. Решение будет направлено в Роскомнадзором для включения сайтов в соответствующий реестр.