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В ЮКО могут построить текстильную фабрику стоимостью 100 млн долларов

16.12.2016  23:42

Китайская текстильная корпорация «Сяньян» заинтересована в создании в ЮКО новой фабрики, пишет информационный портал Otyrar.

Вчера, 15 декабря, в Южно-Казахстанской области было подписано соглашение по созданию текстильной фабрики в специальной экономической зоне «Онтустик». На встрече присутствовал первый заместитель акима ЮКО Дархан Сатыбалды, а также представители китайской текстильной корпорации «Сяньян». Проект по запуску нового производства будет реализовываться совместно с казахской компанией «Хлопкопром Целлюлоза».

Реализация договора запланирована на период с 2017 по 2019 годы. Его стоимость оценивается в 100 млн долларов. По итогам будет создано свыше 2 тыс. рабочих мест.

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