Традиционный детский fashion бал, организованный агентством Top Secret Kids и его руководителем Дарьей Черныш, состоялся 27 декабря, сообщается в официальном пост-релизе мероприятия.

Праздничные детские коллекции представили на подиуме ведущие российские дизайнеры: Екатерина Бутакова, Ирина Шарлау, Полина Голубь, Галина Бирюкова, а также бренды De Salitto, Choupette, Moda per Bambini, Piccino Bellino, Jan Steen, Vtacci, Baby’s joy, Pablosky и др. В показах приняли участие модели Top Secret Kids.

Ведущая вечера - «Миссис Москва», «Миссис России 2016», «Миссис Вселенная «Топ 6» Надежда Лысенко в образе Снежной Королевы представляла появлявшихся на подиуме участников.

«Изюминкой» fashion-праздника стал выход «звездных» детей и их родителей: на подиуме продефилировали Ариша и Инна Данилова («Голос. Дети», победители проекта «Два голоса»), Маша Ильюхина (сериал «Воронины») с Натальей Ильюхиной, Николас Путкарадзе с мамой Екатериной Пантелеевой, моделью и директором модельного агентства Zaitsev’s Model Management, Надежда Лысенко, «Миссис Россия 2016» с дочерью Верой.

Гостей бала ждала также увлекательная концертная программа, в рамках которой приняли участие участники проекта «Голос. Дети» Илья Бортков, Ариша Данилова, Надежда Лысенко и др.

Режиссер-постановщик fashion бала — директор Top Secret Kids Дарья Черныш.

Фотографии предоставлены организаторами.