Традиционный детский fashion бал, организованный агентством Top Secret Kids и его руководителем Дарьей Черныш, пройдет 27 декабря, сообщается в официальном пресс-релизе мероприятия.

В рамках бала свои праздничные коллекции представят российские дизайнеры: Екатерина Бутакова, Ирина Шарлау, Полина Голубь, Галина Бирюкова, а также бренды De Salitto, Choupette, Moda per Bambini, Piccino Bellino, Jan Steen и др.

В показах примут участие профессиональные модели Top Secret Kids, а также новые лица модельного агентства, делающие первые шаги в мире моды.

Ведущая вечера — Надежда Лысенко, «Миссис Москва», «Миссис России 2016», «Миссис Вселенная «Топ 6».

Изюминкой вечера станет выход «звездных» детей и их родителей: на подиуме продефилируют Ариша и Инна Данилова («Голос. Дети», победители проекта «Два голоса»), Маша Ильюхина (сериал «Воронины») с Натальей Ильюхиной, Николас Путкарадзе с мамой Екатериной Пантелеевой, моделью и директором модельного агентства Zaitsev’s Model Management, Ярослава Дегтярева, финалистка проекта «Голос. Дети», Надежда Лысенко, «Миссис Россия 2016» с дочерью Верой.

Гостей бала ждет концертная программа, в рамках которой выступят участники проекта «Голос. Дети» Илья Бортков, Ариша Данилова и Ярослава Дегтярева, солисты детского музыкального театра «Домисолька».

Режиссер-постановщик fashion бала — директор Top Secret Kids Дарья Черныш.

Фотография предоставлена организаторами.