18.01.2017 23:23

Владельцы товара в виде немаркированных шуб в Калужской области оштрафованы, а нарушающие закон изделия изъяты, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Проверка управления Роспотребнадзора по Калужской области выявила факты реализации в местных магазинах товаров из натурального меха без маркировки контрольными знаками. Это нарушает правила реализации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 11.08.2016 г. № 787.

Владельцы товара привлечены по ст. 15.12 ч.2 КоАП РФ (Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке). Суд постановил оштрафовать каждого на сумму 10 тыс. рублей, а 8 шуб на сумму 283,5 тыс. рублей конфисковать.