03.02.2017 23:16

В торговых центрах Калужской области в результате проверки обнаружены постельное белье, одежда и обувь без надлежащей маркировки, сообщает пресс-служба администрации Кировского района.

Кировская межрайонная прокуратура совместно с экспертом территориального отдела Роспотребнадзора провела проверку нескольких торговых центров в Кирове. В результате обнаружились нарушения в реализации товаров легкой промышленности тремя индивидуальными предпринимателями. Они продавали обувь, одежду и постельное белье с нарушениями в маркировки. На этикетках отсутствовала информация о наименовании продукции, стране-изготовителе, производителе и т.д. В отдельных случаях информация была представлена не на русском языке. Также владельцы товара не смогли предоставить сертификаты соответствия.

Кировской межрайонной прокуратурой в адрес индивидуальных предпринимателей внесены представления, после рассмотрения которых, выявленные нарушения устранены. Возбуждено три дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).