30.03.2017 07:17

В Каменске-Уральском была запущена новая очередь Далматовской швейной фабрики. Предприятие выпускает одежду под торговой маркой Yumi. Это вторая собственная производственная площадка компании.

Как сообщает портал «Новый Каменск», новое высокотехнологичное предприятие обладает мощностью более 20 тысяч единиц продукции в год. На фабрике сейчас создано 60 рабочих мест для жительниц города. В планах - увеличить штат до 150 швей.

Всего фабрика занимает площадь более 1200 квадратных метров. Второй цех - пошивочный. Он намного больше экспериментального. Здесь уже установлена первая очередь фабрики на 60 рабочих мест. Рядом раскройный цех и огромная зона хранения сырья и готовой продукции. Фабрика уже несколько лет шьет одежду под торговыми марками Yumi и Wolf, принимает участие в выставках федерального значения.