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В Каменском на Украине прошел конкурс юных дизайнеров

17.05.2017  20:15

В конкурсе «Калейдоскоп моды-2017» в Каменском приняли участие 18 юных дизайнеров, сообщает городской портал.

На Украине в Каменском 15 мая состоялось подведение итогов конкурса для подростков-дизайнеров «Калейдоскопа моды-2017». В состязании участвовали ребята двух возрастных категорий: 12-14 лет и 15-17 лет. На суд жюри были представлены работы 18 конкурсантов по направлениям повседневный, деловой, праздничный, авангардный, этнический, спортивный стили и микс.

«Мы впервые проводим городской открытый конкурс «Калейдоскоп моды». Он проходил в два этапа. Сначала полностью оценивалась подготовительная работа юного дизайнера: как сделана изнанка, оформлен эскизный проект, владение кроем и швейными техниками. Второй этап - защита своих моделей, показ и демонстрация», - рассказала директор городского Центра внешкольной работы и детского творчестваТатьяна Аникеева.

Главный приз конкурса достался учащейся колллегиума №16 Владиславе Великой из студии «Дизайн одежды» Центра ВР и ДТ. Также были определены победители в номинациях «Соло одной модели», «Авторский проект» и «Коллективный проект». 

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