Презентация круизной коллекции Philipp Plein 2018 состоится 24 мая на французской вилле Филиппа Плейна La Jungle du Roi во время Каннского кинофестиваля, сообщается в пресс-релизе компании.

В рамках показа будут представлены как женская, так и мужская линии одежды и аксессуаров. Количество приглашенных — 300 человек, среди них: селебрити, vip-персоны, известные журналисты, друзья и поклонники бренда.

На мероприятии также состоится презентация первой капсульной коллекции Alec Monopoly for Philipp Plein. Данная коллаборация «сочетает роскошь и качество марки Philipp Plein и незаурядный талант Алека Монополи — известного граффити-художника из Нью-Йорка».

«Вилла в Каннах — место спокойствия и источник моего вдохновения. Мне очень нравится проводить здесь время, многие идеи родились именно на La Jungle du Roi. Я буду счастлив разделить запуск этих прекрасных проектов — презентацию новой коллекции Philipp Plein Resort 2018 и презентацию капсульной коллекции с моим хорошим другом Алеком Монополи — с приглашенными гостями», — комментирует Филипп Плейн.

Напомним, бренд Philipp Plein был основан в Мюнхене в 1998 году одноименным дизайнером и собственником марки. Сегодня компания выпускает одежду, аксессуары, а также линии интерьерного дизайна. Все вещи изготавливаются в Италии. Штаб-квартира швейцарской марки находится в Амрисвиле, недалеко от Цюриха. Компания насчитывает более 100 сотрудников по всему миру с шоу-румами в Милане, Дюссельдорфе и Гонконге. Марка представлена в престижных бутиках и универмагах, также имеет свои собственные монобрендовые магазины в Монте-Карло, Вене, Москве, Кицбюэле, Каннах, Сен Тропе, Дюссельдорфе, Марбелье, Баку, Санкт-Петербурге, Милане, Сеуле, Дубае и Макао.

Фотография предоставлена компанией.