Презентация круизной коллекции Philipp Plein 2018 состоялась 24 мая на французской вилле Филиппа Плейна La Jungle du Roi во время Каннского кинофестиваля, сообщается в пресс-релизе компании.

Главным вдохновением коллекции послужила яркая природа каннских окрестностей: новые модели украшены цветочными принтами и украшениями. В женской линии преобладают романтическая тематика, отсыл к 1950-м — нетболл-юбки, деним, пайетки, яркие вставки. В то же время в линии присутствуют и вечерние платья в пол с кружевными вставками, открытыми плечами, украшенные изящными аппликациями в виде крупных алых роз — страстный танец фламенко как вдохновение.

Также заметны веяния streetstyle couture: женщина Philipp Plein легко сочетает элегантные платья, бомберы, деним и шипованные кожаные байкерские куртки.

В мужской коллекции преобладает деним: стильные потертости, рваные джинсы, шипы, стиль пэчворк, вышивка. Рядом со стилем люкс-casul гармонично присутствуют и расслабленные образы: бомберы, спортивные штаны, шерстяные свитера, аксессуары из змеиной кожи, черепа и логотипы Philipp Plein как знаки отличия.

На показе круизной линии 2018 также были представлены модели из новой коллаборации Philipp Plein x Alec Monopoly. В коллекцию вошли персонализированные толстовки, куртки и спортивные костюмы, украшенные фирменными символами от Алека Монополи.

На подиум вышли: Джереми Микс, Винни Харлоу, популярный американский боксер Флойд Мейвезер.

На вилле La Jungle Du Roi в этот вечер собрались 250 гостей, среди которых были замечены — Ева Лоногория, Пэрис Хилтон, Виктория Боня, София Ричи и многие другие.

Напомним, бренд Philipp Plein был основан в Мюнхене в 1998 году одноименным дизайнером и собственником марки. Сегодня компания выпускает одежду, аксессуары, а также линии интерьерного дизайна. Все вещи изготавливаются в Италии. Штаб-квартира швейцарской марки находится в Амрисвиле, недалеко от Цюриха. Компания насчитывает более 100 сотрудников по всему миру с шоу-румами в Милане, Дюссельдорфе и Гонконге. Марка представлена в престижных бутиках и универмагах, также имеет свои собственные монобрендовые магазины в Монте-Карло, Вене, Москве, Кицбюэле, Каннах, Сен Тропе, Дюссельдорфе, Марбелье, Баку, Санкт-Петербурге, Милане, Сеуле, Дубае и Макао.

Фотографии предоставлены компанией.