04.04.2017 15:08

На 121-ой Кантонской ярмарке в Гуанчжоу (Китай) свою продукцию представят более 5 тыс. поставщиков текстиля и одежды, пишет ТАСС.

121-сессия Китайской импортно-экспортной выставки (China Import and Export Fair), также известной как Кантонская ярмарка, пройдет в Гуанчжоу с 1 по 5 мая. Более 5 тыс. экспонентов представят продукцию, входящую в категорию «текстиль и одежда».

Отмечается, что в этом году большое внимание будет уделено сегменту премиум-класса. Поставщики текстиля и одежды переходят с формата ОЕМ на ODM, что позволяет им уделять больше внимания модному дизайну и технологическим инновациям.

Помимо китайской продукции на ярмарке будут представлены образцы дизайна из Франции, Великобритании, Нидерландов и др. стран.

«Кантонская ярмарка превратилась из торговой ярмарки в интегрированную платформу для обмена отраслевой информацией. Мы надеемся помочь нашим партнерам достигать их бизнес-целей во всех аспектах нашей выставки», - отметил Лью Цюаньдун, заместитель генерального директора департамента по международным связям Кантонской ярмарки.

Кантонская ярмарка проводится дважды в год - весной и осенью. Мероприятие имеет более, чем 60-летнюю историю.