Новости
НачалоНовостиВ Карелии у бизнесмена изъяли 40 немаркированных шуб
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

В Карелии у бизнесмена изъяли 40 немаркированных шуб

17.03.2017  23:44

Шубы стоимостью свыше 4 млн рублей, принадлежащие индивидуальному предпринимателю, арестованы в Карелии из-за отсутствия маркировки, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике Карелия.

В отношении карельского индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам проверки обнаружено, что в его торговой точке реализовывались меховые изделия без необходимой маркировки. Это подпадает под правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 15.12 (Продажа товаров и продукции без маркировки и нанесения информации), частью 1 статьи 14.43 (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов), статьи 14.45 КоАП РФ (Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия).

Ненадлежащая продукция в виде 40 шуб стоимостью 4,03 млн рублей арестована.

Административное дело находится на стадии производства.

Просмотров: 60
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1264 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте