17.03.2017 23:44

Шубы стоимостью свыше 4 млн рублей, принадлежащие индивидуальному предпринимателю, арестованы в Карелии из-за отсутствия маркировки, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике Карелия.

В отношении карельского индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам проверки обнаружено, что в его торговой точке реализовывались меховые изделия без необходимой маркировки. Это подпадает под правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 15.12 (Продажа товаров и продукции без маркировки и нанесения информации), частью 1 статьи 14.43 (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов), статьи 14.45 КоАП РФ (Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия).

Ненадлежащая продукция в виде 40 шуб стоимостью 4,03 млн рублей арестована.

Административное дело находится на стадии производства.