11.01.2017 21:46

Министерство здравоохранения и социального развития будет сотрудничать с Ассоциацией предприятий легкой промышленности Казахстана в рамках проекта по производству одежды и обуви для инвалидов, сообщает пресс-служба ведомства.

В среду, 11 января, в Астане был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере организации производства одежды и обуви для людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе для детей с инвалидностью. Свои визы на документе поставили вице-министр здравоохранения и социального развития Казахстана Светлана Жакупова и президент Ассоциации предприятий легкой промышленности республики Любовь Худова. Также состоялся показ специализированной коллекции Adaptive Clothing and Shoes.

В настоящее время в Казахстане проживают около 651,9 тыс. инвалидов, но производство одежды и обуви для них отсутствует.