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В Казани проходит фестиваль дизайнеров Kazan Fashion Week
03.03.2017 21:33
ВЦ «Казанская ярмарка» и имиджмейкер Надежда Аюпова организовали четырехдневный фестиваль моды Kazan Fashion Week, сообщает пресс-служба компании.
31-я специализированная выставка товаров легкой и текстильной промышленности «Мода и стиль. Казань-Весна» 1 марта стартовала в ВЦ «Казанская ярмарка» в столице Татарстана.
В программу мероприятия входит фестиваль дизайнеров Kazan Fashion Week. В его подготовке принимала участие дизайнер и имиджмейкер Надежда Аюпова.
Цель фестиваля - выявить направления развития модной индустрии республики, способствовать развитию молодого поколения fashion-специалистов и популяризации российских брендов среди населения.
Kazan Fashion Week завершится в субботу 4 марта, а выставка «Мода и Стиль. Казань-Весна» на день позже - 5 марта.
Адрес ВЦ «Казанская ярмарка»: Казань, Оренбургский тракт, 8.
Фотография с сайта выставочного центра.
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