03.03.2017 21:33

ВЦ «Казанская ярмарка» и имиджмейкер Надежда Аюпова организовали четырехдневный фестиваль моды Kazan Fashion Week, сообщает пресс-служба компании.

31-я специализированная выставка товаров легкой и текстильной промышленности «Мода и стиль. Казань-Весна» 1 марта стартовала в ВЦ «Казанская ярмарка» в столице Татарстана.

В программу мероприятия входит фестиваль дизайнеров Kazan Fashion Week. В его подготовке принимала участие дизайнер и имиджмейкер Надежда Аюпова.









Цель фестиваля - выявить направления развития модной индустрии республики, способствовать развитию молодого поколения fashion-специалистов и популяризации российских брендов среди населения.

Kazan Fashion Week завершится в субботу 4 марта, а выставка «Мода и Стиль. Казань-Весна» на день позже - 5 марта.

Адрес ВЦ «Казанская ярмарка»: Казань, Оренбургский тракт, 8.

Фотография с сайта выставочного центра.