Юбилейный саммит Retail & Development Business Summit 2017 состоится 6 декабря в КВЦ «Парковый», сообщают организаторы.

Retail & Development Business Summit — ежегодный проект Ассоциации ритейлеров Украины. Впервые был проведен 11 декабря 2013 года. Проект успел зарекомендовать себя как крупнейшее отраслевое итоговое событие года. Retail & Development Business Summit — место встречи всего рынка розничной торговли и коммерческой недвижимости: крупный и средний ритейл, производители, девелоперы и управляющие ТРЦ, вендоры и поставщики решений для бизнеса.

Retail & Development Business Summit — это: топ-40 спикеров в программе саммита, аналитика рынка, прогнозы и тренды на ближайшие годы, 400 участников — cобственники и топ-менеджмент компаний знакомства с зарубежными партнерами и инвесторами презентация услуг и разработок для ритейла и девелопмента в expo-зоне. Среди первых спикеров: Брайан Бест – управляющий директор, глава департамента инвестиционно-банковских услуг Dragon Capital, Брайан Хэндли – генеральный директор ЦУМ Киев, Андрей Логвин – сооснователь и генеральный директор modnaKasta, Владислав Бурда – президент FBN Ukraine, Антон Пугач - председатель наблюдательного совета «Мультиплекс Холдинг», Бурч Коркмазлар – CEE Director LC Waikiki, Мариуш Журек – директор 5aSec.

Основные темы RDBS 2017: