Новости
НачалоНовостиВ Киевской области незаконно продали 580 тонн одежды и обуви гуманитарной помощи
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Предзаказ коллекций спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров сезона осень-зима 2017/18 Рейтинг@Mail.ru

В Киевской области незаконно продали 580 тонн одежды и обуви гуманитарной помощи

13.12.2016  00:47

Благотворительный фонд продал 580 тонн одежды и обуви из гуманитарной помощи частным предприятиям, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Проверка прокуратуры Киевской области выявила нарушения в работе одного из благотворительных фондов. В течение 2015–2016 годов организация продавала поступающую в ее распоряжение гуманитарную помощь. Вместо незащищенных слоев населения 580 тонн одежды и обуви получили различные предприятия. При этом в Министерство социальной политики Украины из благотворительного фонда передавались недостоверные данные.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей») УК Украины. Расследование продолжается.

Просмотров: 129
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте