13.12.2016 00:47

Благотворительный фонд продал 580 тонн одежды и обуви из гуманитарной помощи частным предприятиям, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Проверка прокуратуры Киевской области выявила нарушения в работе одного из благотворительных фондов. В течение 2015–2016 годов организация продавала поступающую в ее распоряжение гуманитарную помощь. Вместо незащищенных слоев населения 580 тонн одежды и обуви получили различные предприятия. При этом в Министерство социальной политики Украины из благотворительного фонда передавались недостоверные данные.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей») УК Украины. Расследование продолжается.