02.08.2017 07:15

С 1 по 31 августа Кинешемский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних проводит сбор одежды, обуви, канцелярских товаров от населения для последующей передачи нуждающимся семьям.

Сбор проходит в рамках благотворительной акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!», пишет портал kineshemec.ru.

Вещи принимаются по адресу: г. Кинешма, ул. Бредихина, д.8а с 9.00 до 19.00. Справки по телефону 5-78-02.



