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В Кинешме начали сбор детской одежды и обуви для нуждающихся

02.08.2017  07:15

С 1 по 31 августа Кинешемский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних проводит сбор одежды, обуви, канцелярских товаров от населения для последующей передачи нуждающимся семьям.

Сбор проходит в рамках благотворительной акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!», пишет портал kineshemec.ru.

Вещи принимаются по адресу: г. Кинешма, ул. Бредихина, д.8а с 9.00 до 19.00. Справки по телефону 5-78-02.

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