24.03.2017 22:25

Профлицеи и колледжи Киргизии ежегодно готовят до 5 тыс. специалистов по направлениям легкой и текстильной промышленности, сообщает пресс-служба агентства начального и среднего профобразования при Министерстве образования и науки КР.

В Киргизии растет популярность профессии «швея». Подготовкой специалистов по этому направлению занимаются профессиональные учебные учреждения начального и среднего звена. Ежегодно количество выпускников по специальностям легкой и текстильной промышленности составляет около 5 тыс. человек. Они получают сертификаты и дипломы государственного образца, которые признаются работодателями в 12 странах СНГ.

Как рассказал директор профлицея №18 Бакыт Малдыбеков, количество желающих получить профессию, связанную с легкой промышленностью не уменьшается. В их учебном заведении на одно место претендует до 5 человек. В случае успешной сдачи экзаменов, лицеисты обеспечиваются повышенной стипендией и бесплатным проживанием и питанием на время учебы.