Новости
НачалоНовостиВ Киргизии ежегодно выпускается около 5 тыс. специалистов по профессиям легкой промышленности
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

В Киргизии ежегодно выпускается около 5 тыс. специалистов по профессиям легкой промышленности

24.03.2017  22:25

Профлицеи и колледжи Киргизии ежегодно готовят до 5 тыс. специалистов по направлениям легкой и текстильной промышленности, сообщает пресс-служба агентства начального и среднего профобразования при Министерстве образования и науки КР.

В Киргизии растет популярность профессии «швея». Подготовкой специалистов по этому направлению занимаются профессиональные учебные учреждения начального и среднего звена. Ежегодно количество выпускников по специальностям легкой и текстильной промышленности составляет около 5 тыс. человек. Они получают сертификаты и дипломы государственного образца, которые признаются работодателями в 12 странах СНГ.

Как рассказал директор профлицея №18 Бакыт Малдыбеков, количество желающих получить профессию, связанную с легкой промышленностью не уменьшается. В их учебном заведении на одно место претендует до 5 человек. В случае успешной сдачи экзаменов, лицеисты обеспечиваются повышенной стипендией и бесплатным проживанием и питанием на время учебы.

Просмотров: 56
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1269 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте