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В Киргизии подвели итоги присоединения к Евразийскому экономическому союзу
26.01.2017 15:00
На тематическом круглом столе в Киргизии обсудили результаты вступления республики в ЕАЭС, пишет Regnum.
Киргизия присоединилась к Европейскому экономическому союзу в августе 2015 года. В текущем году завершается адаптационный период. Обсуждению результатов совместной деятельности был посвящен круглый стол, прошедший в Бишкеке 24 января.
Вице-премьер-министр Киргизии Олег Панкратов отметил, что швейная отрасль страны переживает сейчас второй бум. Основные проблемы производителей – отсутствие площадей и квалифицированных кадров.
«Сейчас правительство работает над созданием двух технопарков, где можно собрать игроков одного сектора», — отметил он.
Заместитель министра экономики Киргизии Алмаз Сазбаков в своей речи осветил проблемы, возникшие в связи со вступлением страны в ЕАЭС. Прежде всего, это снижение объемов торговли, которое обусловлено спадом экономики стран союза.
«Нам надо наращивать экспорт не только в ЕАЭС, но и в третьи страны», — резюмировал Алмаз Сазбаков.
Другую проблему затронул директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Киргизии Калысбек Жумаканов.
«Что касается вопроса признания киргизской системы ветеринарного контроля эквивалентной нормам ЕАЭС и снятия ветпостов, мы работаем в этом направлении. Нам нужно время, чтобы договориться с казахскими коллегами», — сказал он. Правительство Казахстана в настоящий момент не признает, что ветеринарная система Киргизии соответствует требованиям Евразийского союза.
Отмечается, что присоединение Киргизии к ЕАЭС оказало наибольший эффект на швейную отрасль страны, где сразу вырос объем заказов.
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