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В Киргизии производят одежду, в которой удобно совершать намаз
14.07.2017 22:43
Бренд мужской одежды Sajda, производимый в Киргизии, разработан специально для мусульман, пишет издание «Ислам в СНГ».
Киргизский бренд Sajda выпускает мужскую одежду для мусульман. Его создателями являются Муса и Абдулазиз Исмагамбетов, которые разработали первые модели для себя.
В основе стиля Sajda лежит свободный и удлиненный спортивный крой. Это позволяет сочетать в одежде духовное и светское начало. По экономическим соображениям марка отшивается за пределами Киргизии.
«Оказалось, что у нас шить качественно очень дорого, поэтому сейчас наша одежда шьется в Турции. У нас универсальные японские замки, качественная ткань и отличный пошив», - отмечает Абдулазиз Исмагамбетов.
Фирменные магазины Sajda есть в Москве, Махачкале, Грозном и Алмате. В августе должна открыться первая фирменная точка продаж в Бишкеке.
«На данный момент - это единственный киргизский бренд, который имеет столько магазинов в России. Мы даем франшизу», - говорит Абдулазиз Исмагамбетов.
Одежда также доступна в Европе при заказе через интернет. Ее отправляют напрямую с производства в Стамбуле.
В планах компании начать выпуск офисной одежды, вещей для женщин и детей.
«Мы хотим, чтобы вся семья зашла в магазин и оделась с головы до ног», - комментирует совладелец бренда Муса.
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