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В Кирове прошел конкурс по профессии «Сборщик обуви»

04.05.2017  07:01

В Кирове прошел областной конкурс профессионального мастерства «Сборщик обуви» для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, сообщает ГТРК «Вятка».

В мероприятии приняли участие выпускники с ограниченными физическими возможностями. В соревнованиях, состоявших из двух частей (теория и практика), участвовали преимущественно студенты последних курсов профильных образовательных учреждений.

Практическим заданием стал пошив обуви – спортивных чешек. Все изделия, собранные студентами, будут переданы в детские дома.

Мероприятие проходит второй год подряд. Победителем конкурса 2017 года стала Мария Судишникова из Кировского многопрофильного техникума.

Как отмечают организаторы конкурса, выпускникам с ограниченными возможностями очень трудно по завершении обучения адаптироваться на рабочих местах. Поэтому проведение подобных мероприятий на базах действующих производств - дополнительный стимул и тренировка для будущих специалистов. 
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