21.02.2017 16:46

Обыски в восьми торговых точках Кишинева позволили обнаружить контрабандную обувь и изделия из кожи на сумму свыше 2 млн леев, сообщает пресс-служба Таможенной службы Молдавии.

В Молдавии завершена операция по пресечению незаконного ввоза в республику кожаных изделий и обуви через Приднестровье. Ее кульминацией стал обыск, проведенный в восьми торговых точках Кишинева, а также в домах организаторов и на двух складах. В результате офицеры таможенной службы изъяли обувь и кожаную продукцию стоимостью свыше 2 млн леев.

Подозреваемым в организации незаконного бизнеса грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет.