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В Кишиневе конфискована контрабандная обувь и сумки стоимостью 2 млн леев
21.02.2017 16:46
Обыски в восьми торговых точках Кишинева позволили обнаружить контрабандную обувь и изделия из кожи на сумму свыше 2 млн леев, сообщает пресс-служба Таможенной службы Молдавии.
В Молдавии завершена операция по пресечению незаконного ввоза в республику кожаных изделий и обуви через Приднестровье. Ее кульминацией стал обыск, проведенный в восьми торговых точках Кишинева, а также в домах организаторов и на двух складах. В результате офицеры таможенной службы изъяли обувь и кожаную продукцию стоимостью свыше 2 млн леев.
Подозреваемым в организации незаконного бизнеса грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет.
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