10.11.2017 15:10

5 ноября в Кишиневе завершилась четырехдневная Международная специализированная выставка товаров, оборудования и сырья для легкой промышленности Moldova Fashion Expo, сообщают «Молдавские ведомости».

Это единственное мероприятие данной отрасли в республике, отражающее последние тенденции моды для одежды, аксессуаров и обуви. Оно позволяет изучить ассортимент, технологии, провести мониторинг ценообразования и анализ рынка.

В выставке приняли участие более ста представителей из Молдовы, Украины, Румынии, Испании , Польши и России.

Гостям мероприятия были представлены следующие разделы: салон тканей, салон одежды, салон трикотажа и белья, салон меха и головных уборов, салон изделий для дома, салон обуви, салон кожи, салон аксессуаров, фурнитуры и сырьевых ресурсов для производства одежды и обуви, салон украшений и бижутерии.