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В Кишиневе завершилась четырехдневная Международная специализированная выставка товаров, оборудования и сырья для легкой промышленности Moldova Fashion Expo
10.11.2017 15:10
5 ноября в Кишиневе завершилась четырехдневная Международная специализированная выставка товаров, оборудования и сырья для легкой промышленности Moldova Fashion Expo, сообщают «Молдавские ведомости».
Это единственное мероприятие данной отрасли в республике, отражающее последние тенденции моды для одежды, аксессуаров и обуви. Оно позволяет изучить ассортимент, технологии, провести мониторинг ценообразования и анализ рынка.
В выставке приняли участие более ста представителей из Молдовы, Украины, Румынии, Испании , Польши и России.
Гостям мероприятия были представлены следующие разделы: салон тканей, салон одежды, салон трикотажа и белья, салон меха и головных уборов, салон изделий для дома, салон обуви, салон кожи, салон аксессуаров, фурнитуры и сырьевых ресурсов для производства одежды и обуви, салон украшений и бижутерии.
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