Санкт-Петербургский Синдикат моды и официальная санкт-петербургская Неделя моды запускают новый ежегодный проект в рамках стратегического партнерства - St.Petersburg Designer Meet, сообщают организаторы.

20 декабря в Книжной лавке писателей на Невском проспекте, 66, пройдет первое мероприятие, которое подведет итоги двух сезонов, расскажет о своей работе и представит обновленную программу Синдиката моды для дизайнеров.

В рамках мероприятия пройдут выступления представителей Синдиката моды и органов государственной власти. На встрече будет представлен кейс о возможностях бесплатного продвижения и увеличения объема продаж для дизайнеров, кейс об использовании дизайнерами городского бюджета. Во второй части у собравшихся будет возможность пообщаться неформально с представителями правительства Санкт-Петербурга, с коллегами и с руководителями Синдиката моды, Недели моды, получить бесплатную консультацию по маркетингу и start-up в сфере дизайна. Будут презентованы планы Синдиката и Недели моды на следующий год.

Главной задачей долгосрочного сотрудничества Синдиката моды и правительства Санкт-Петербурга является популяризация моды в городе, встреча дизайнеров и обсуждение актуальных вопросов интересующих все стороны от потенциальных fashion-площадок до таких важных вещей как продвижение бренда в интернете.

Организаторы отмечают, что место для проведения мероприятия выбрано не случайно, ведь мода — часть культуры, а книги — это то, что помогает дизайнерам черпать вдохновение, строить свои взгляды, мысли и концепции для брендов. Искусство неотделимо, книги и мода тоже. Книжная лавка писателей — один из старейших книжных магазинов в России и литературный клуб Санкт-Петербурга. Книжная лавка писателей была создана в 1934 году по решению Первого съезда советских писателей по инициативе М. Горького и С.М. Кирова.

Фотография предоставлена организаторами.