15.03.2017 22:08

Гражданин Турции, организовавший в Вологодском районе нелегальный швейный цех, отправлен в колонию на 11 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Решением Вологодского районного суда на 11 месяцев отправлен в колонию-поселение Турецкий гражданин, нелегально производивший одежду. Организовав подпольный швейный цех в 2015 году, он выпускал спортивные вещи под лейблом известной марки около полугода. К работе была привлечена мигрантка из Узбекистана без документов.

Контрафактные изделия реализовывались в одном из торговых центров Вологды, что привело к причинению ущерба правообладателю на сумму свыше 2 млн рублей.

Подсудимый свою вину признал частично.