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В концептуальном бутике Story Resale Store прошел предновогодний девичник

12.12.2016  09:38

Светские модницы собрались 5 декабря в концептуальном комиссионном бутике Story Resale Store, чтобы в преддверии Нового года примерить на себя модные образы, сообщают организаторы.

Гостьями предновогоднего девичника стали: Ольга Папян, София Шляга, Диана Трель, Екатерина Мякишева, Лиля Дутько, Яна Меркурова, Настя Васильковская, Тоня Максимова. Девушки были запечатлены в платьях Chanel, Christian Dior, Gucci, Valentino, Fendi, Christian Louboutin, Prada, Dolce & Gabbana, Dereklam, Escada, Thierry Mugler.

Бутик Story Resale Store включает в себя более 8000 предметов гардероба и аксессуаров.

Фотографии предоставлены организаторами.

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