29.12.2016 21:36

Для швейной отрасли легкой промышленности Белоруссии планируют создать ассоциацию, сообщает пресс-служба концерна «Беллегпром».

В среду, 28 декабря, в Минске прошла рабочая встреча, где обсуждался вопрос создания ассоциации организаций швейной отрасли легкой промышленности Белоруссии. К участию в мероприятии были приглашены руководители организаций, входящих в концерн «Беллегпром», а также директора предприятий малого и среднего бизнеса Брестской области.

Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы собственности.