Всероссийский конкурс «Миссис Россия – Вселенная-2017» будет проходить с 31 мая по 2 июня в Москве, в отеле Korston, сообщают организаторы.

25 девушек будут бороться за корону первой красавицы. Победительница представит Россию на международных конкурсах Ms/Mrs Universal and Ms/Mrs Elite Global Earth 2017, которые пройдут в августе 2017 года в США и в сентябре 2017 года в Великобритании.

Организаторами конкурса являются Кристина Мищенко – Мисс Universal 2016 и Адамова Анна – основатель центра женской и семейной психологии «Азбука души» совместно с американскими компаниями Elite Global Earth Pageant & Consulting и Yellow Dimond Production LLC.

В качестве жюри и звездных гостей были приглашены Эвелина Бледанс, Сергей Зверев, Лариса Вербицкая, Гоша Куценко, Юрий Розум, Катя Лель, Татьяна Овсиенко, Саша Project, Анна Ричч, Анна Калашникова, Наталья Соловей и многие другие представители шоу-бизнеса и политики.

Иллюстрация предоставлена организаторами.