29.05.2017 21:41

За отсутствие корректной маркировки на товарах, а также нарушение требований безопасности детской одежды «Глория Джинс» в Костроме оштрафована на 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Костромской области.

В 2016 году управление Роспотребнадзора по Костромской области провело плановую проверку компании «Глория Джинс», реализующей детскую, женскую и мужскую одежду в торговых центрах Костромы.

В ходе проверки были выявлены факты продажи швейных и трикотажных детских изделий без информации или с указанием неполной и некорректной информации на маркировке, что не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза. В двух образцах продукции гигроскопичность составила 0,55% и 0,7% при величине допустимого уровня не менее 8%.

По результатам проверки общество привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 200 тыс. рублей. Продукция, не соответствующая требованиям ТР ТС 007/2011 по безопасности по решению суда передана на уничтожение.

Корпорация «Глория Джинс» основана в 1988 году в Ростове-на-Дону предпринимателем Владимиром Мельниковым. Компания работает в сегменте fast-fashion («быстрая мода»), имеет производственные центры в России, Украине, Гонконге, Китае, Вьетнаме, Бангладеш, Индии. Центральный офис расположен в Москве. У компании – 8 региональных представительств, 2 крупных логистических комплекса (в Новосибирске и Новошахтинске), 550 магазинов в 300 городах России, Украины и Грузии. «Глория Джинс» – вертикально-интегрированная компания, которая самостоятельно разрабатывает продукцию под брендами Gloria Jeans и Gee Jay, имеет разветвленный сорсинг-департамент по всему миру. Собственные центры дизайна и мерчендайзинга «Глории Джинс» находятся не только в России, но и в Бразилии, Китае, Турции и Гонконге.