11.08.2017 21:04

В Архангельской области Вилегодский краеведческий музей возрождает старинные традиции работы со льном, передает ГТРК Поморье.

Краеведческий музей Вилегодского района Архангельской области выиграл региональный грант, который пошел на создание экспозиции. Перед сотрудниками музея стояла задача передать старинные традиции работы со льном. Охватить планировалось весь цикл: от посадки и до изготовления текстиля. Для реализации замысла были привлечены горожане, которые поделились семейными реликвиями и воспоминаниями.

В настоящий момент в Вилегодском районе лен не выращивается. Однако в краеведческом музее, в рамках экспозиции, можно увидеть, как это делалось прежде.