09.11.2017 07:21

В 2018 году в крупнейшем торгово-развлекательном центре Кубани «Галерея Краснодар» откроется первый в регионе турецкий магазин одежды для всей семьи DeFacto, говорится в сообщении компании Knight Frank.

Торговая площадь центра, которую займет новый магазин, составляет 991,5 кв. м. Международная консалтинговая компания Knight Frank выступила консультантом сделок по сдаче в аренду площадей в ТРЦ.

На сегодняшний день в ТРЦ «Галерея Краснодар» уже работаютболее 300 магазинов. Среди якорных арендаторов Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, New Yorker, H&M, Lady & Gentlemen, «Снежная королева», Hamleys.

Сеть магазинов DeFacto – молодой одежный бренд, появившийся в Турции в 2004 году. На сегодняшний день компания насчитывает 329 точек на родине и 110 – за рубежом, в частности, в России, Казахстане, Египте, Грузии и т.д. Уникальность марки заключается в том, что при создании коллекций она учитывает культуру и образ жизни потребителей каждой страны, в которой работает. DeFacto очень популярен в Турции и Казахстане благодаря своим интересным коллекциям и ориентацией как на молодежь, так и на семьи с детьми.