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В Краснодаре открылся бутик бренда Armani Exchange

20.02.2017  11:50

Новый бутик итальянской марки Armani Exchange расположился на втором этаже МЦ «Красная площадь», сообщается в пресс-релизе компании.

На площади свыше 190 кв. м. представлены мужская и женская коллекции одежды, а также часы, сумки, рюкзаки и обувь.

Первые бутики Armani Exchange в России появились весной 2016 года и на сегодняшний день они уже открыты для российских клиентов в таких крупных городах как Москва, Екатеринбург, Казань. А в марте этого года бренд Armani Exchange откроет свои двери для жителей и гостей города Сочи.

Armani Exchange – бренд, созданный итальянским дизайнером Джорджио Армани, предлагающий мужскую и женскую коллекции одежды, а также обувь и аксессуары. Armani Exchange имеет эксклюзивную подконтрольную Armani прямую розничную сеть, которая насчитывает 260 отдельных магазинов в 32 странах.

Фотографии предоставлены компанией.

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