3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиВ Краснодаре появился первый магазин Wrangler
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

В Краснодаре появился первый магазин Wrangler

12.07.2017  23:06

В краснодарском ТЦ «Красная Площадь» начал работу первый магазин марки Wrangler, сообщает пресс-служба мегацентра.

В понедельник, 10 июля, в Краснодаре состоялось открытие флагманского магазина одежды и обуви Wrangler. Это первая торговая точка марки в городе.

Магазин расположился в ТЦ «Красная Площадь» на втором этаже комплекса. В ассортименте представлены мужские и женские джинсы, куртки, толстовки, рубашки, футболки, обувь и аксессуары. Также присутствует юбилейная линейка, посвященная 70-летию бренда.

Торговая точка управляется по франшизе.

Бренд Wrangler, основанный в 1947 году, принадлежит компании VF Corporation, крупнейшему в мире производителю одежды, обуви и аксессуаров. Бренды VF: Lee, Napapijri, North Face, 7 For All Mankind, Timberland и другие.

Просмотров: 107
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1345 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте