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В Краснодаре появился первый магазин Wrangler
12.07.2017 23:06
В краснодарском ТЦ «Красная Площадь» начал работу первый магазин марки Wrangler, сообщает пресс-служба мегацентра.
В понедельник, 10 июля, в Краснодаре состоялось открытие флагманского магазина одежды и обуви Wrangler. Это первая торговая точка марки в городе.
Магазин расположился в ТЦ «Красная Площадь» на втором этаже комплекса. В ассортименте представлены мужские и женские джинсы, куртки, толстовки, рубашки, футболки, обувь и аксессуары. Также присутствует юбилейная линейка, посвященная 70-летию бренда.
Торговая точка управляется по франшизе.
Бренд Wrangler, основанный в 1947 году, принадлежит компании VF Corporation, крупнейшему в мире производителю одежды, обуви и аксессуаров. Бренды VF: Lee, Napapijri, North Face, 7 For All Mankind, Timberland и другие.
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