Четвертый сезон краснодарской Недели моды состоится 12–15 апреля в БЦ «Централь», сообщают организаторы.

В программе недели – четыре дня показов коллекций дизайнеров России, четыре приглашенных хедлайнера, завтрак с дизайнерами и after-party.

Kate Fashion Group, организатор мероприятия, приглашает к участию дизайнеров, байеров и showroom.

Фотография предоставлена организаторами.