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В Краснодаре пройдет четвертая неделя моды Krasnodar Fashion Week
01.03.2017 00:09
Четвертый сезон краснодарской Недели моды состоится 12–15 апреля в БЦ «Централь», сообщают организаторы.
В программе недели – четыре дня показов коллекций дизайнеров России, четыре приглашенных хедлайнера, завтрак с дизайнерами и after-party.
Kate Fashion Group, организатор мероприятия, приглашает к участию дизайнеров, байеров и showroom.
Фотография предоставлена организаторами.
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