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18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru

В Краснодаре пройдет четвертая неделя моды Krasnodar Fashion Week

01.03.2017  00:09

Четвертый сезон краснодарской Недели моды состоится 12–15 апреля в БЦ «Централь», сообщают организаторы.

В программе недели – четыре дня показов коллекций дизайнеров России, четыре приглашенных хедлайнера, завтрак с дизайнерами и after-party.

Kate Fashion Group, организатор мероприятия, приглашает к участию дизайнеров, байеров и showroom.

Фотография предоставлена организаторами.

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