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В Краснодаре пройдет модный марафон Fashion Night In The City

04.08.2017  14:02

Мероприятия Fashion Night In The City будут проходить в краснодарском ТРК «Сити Центр», сообщают организаторы.

В программе Fashion Night In The City: презентации капсульных и лимитированных коллекций, showroom топовых дизайнеров России, мастер-классы и деловые мероприятия.

В рамках модной программы:

  • 20 августа пройдет показ Bella Potemkina, дизайнер продемонстрирует коллекцию fall-winter 2017/18;
  • 24 сентября пройдет показ международного дизайнера Игоря Чапурина,
  • 22 октября, в завершение марафона, состоится показ премиального нижнего белья EmiVi.

Деловая программа столь же насыщенна: pre-party ужин для vip-гостей, автограф-сессии и пресс-конференции.

Весь марафон проходит исключительно в ТРК «Сити Центр». Сбор гостей в 22:00, вход по пригласительным.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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