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В Краснодаре пройдет модный марафон Fashion Night In The City
04.08.2017 14:02
Мероприятия Fashion Night In The City будут проходить в краснодарском ТРК «Сити Центр», сообщают организаторы.
В программе Fashion Night In The City: презентации капсульных и лимитированных коллекций, showroom топовых дизайнеров России, мастер-классы и деловые мероприятия.
В рамках модной программы:
Деловая программа столь же насыщенна: pre-party ужин для vip-гостей, автограф-сессии и пресс-конференции.
Весь марафон проходит исключительно в ТРК «Сити Центр». Сбор гостей в 22:00, вход по пригласительным.
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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