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В Красноярске провели исследование качества сорочек для школьников

09.08.2017  07:10

Эксперты Красноярского центра стандартизации провели исследование качества сорочек для школьников.

Как сообщает организация, были проверены семь образцов одежды: четыре образца сорочек верхних для мальчиков (торговых марок Imperator (Россия), Brostem, Chessford (Бангладеш), Mixers (КНР)) и три образца блузок для девочек (Chessford (Бангладеш), «Смена» (Россия), «Ладно» (Россия)). Одежда отличалась и составом ткани, и стоимостью.

В числе основных параметров, по которым исследовалась одежда, были внешний вид и качество изготовления. Также проверялась устойчивость окраски к стирке, к поту, к сухому трению; гигроскопичность, содержание свободного формальдегида и др.

Как показали результаты испытаний, в трех образцах было установлено отклонение от действующих требований к безопасности по гигроскопичности и воздухопроницаемости.

Также выявлены недостатки в качестве пошива вещей и несоответствие состава материала заявленному. Неверно указанный состав сырья на маркировке вводит потребителя в заблуждение и не позволяет сделать правильный выбор, что может спровоцировать риск возникновения кожных заболеваний, аллергических реакций, пояснили специалисты центра.

Из семи образцов только в образце торговой марки «Ладно» фактический состав материала соответствует заявленному.

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