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В Красносельском районе Москвы пройдет мастер-класс по конструированию одежды
07.02.2017 00:10
Колледж легкой промышленности Красносельского района Москвы организует мастер-класс по работе в конструкторской программе Grafis, сообщает пресс-служба управы района.
В Колледже легкой промышленности Красносельского района Москвы 9 февраля состоится мастер-класс «Преобразование модельной конструкции в САПР Grafis». К участию в обучающем занятии приглашаются все желающие.
Опытом работы со слушателями поделится преподаватель по конструированию одежды Наталия Комова.
В рамках мастер-класса участники познакомятся с основами моделирования одежды, вариантами нанесения конструктивных линий и деталей. Обучение будет строиться на примере прямой юбки.
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