07.02.2017 00:10

Колледж легкой промышленности Красносельского района Москвы организует мастер-класс по работе в конструкторской программе Grafis, сообщает пресс-служба управы района.

В Колледже легкой промышленности Красносельского района Москвы 9 февраля состоится мастер-класс «Преобразование модельной конструкции в САПР Grafis». К участию в обучающем занятии приглашаются все желающие.

Опытом работы со слушателями поделится преподаватель по конструированию одежды Наталия Комова.

В рамках мастер-класса участники познакомятся с основами моделирования одежды, вариантами нанесения конструктивных линий и деталей. Обучение будет строиться на примере прямой юбки.