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В Кривом Роге начнет работу магазин товаров для дома Jysk

03.02.2017  23:35

На Украине в Кривом Роге открывается первый для города магазин товаров для дома и интерьера Jysk, пишет AllRetail.ua.

На следующей неделе, 9 февраля, состоится открытие первого магазина Jysk в Кривом Роге. Датская сеть специализируется на товарах для дома и интерьера. В ассортимент входит мебель, домашний текстиль, спальные принадлежности, светильники, декоративные элементы и т.д.

Адрес нового магазина: пл. 30-летия Победы, 1, 2-й этаж торгово-развлекательного центра «Солнечная галерея». Его площадь – 903 кв. метра.

Магазин в Кривом Роге стал 34-м на Украине и 4-м в Днепропетровской области.

JYSK Group начала работу в Дании в 1979 году. Сейчас компания насчитывает более 2,3 тыс. магазинов и 20 тыс. сотрудников в 43 странах. 

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