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В Кривом Роге начнет работу магазин товаров для дома Jysk
03.02.2017 23:35
На Украине в Кривом Роге открывается первый для города магазин товаров для дома и интерьера Jysk, пишет AllRetail.ua.
На следующей неделе, 9 февраля, состоится открытие первого магазина Jysk в Кривом Роге. Датская сеть специализируется на товарах для дома и интерьера. В ассортимент входит мебель, домашний текстиль, спальные принадлежности, светильники, декоративные элементы и т.д.
Адрес нового магазина: пл. 30-летия Победы, 1, 2-й этаж торгово-развлекательного центра «Солнечная галерея». Его площадь – 903 кв. метра.
Магазин в Кривом Роге стал 34-м на Украине и 4-м в Днепропетровской области.
JYSK Group начала работу в Дании в 1979 году. Сейчас компания насчитывает более 2,3 тыс. магазинов и 20 тыс. сотрудников в 43 странах.
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