Открытие бутика мужской одежды премиум-класса Baldessarini состоялось в «Крокус Сити Молле» 18 мая, сообщает Департамент коммуникаций Crocus Group.

Новый фирменный магазин Baldessarini находится на первом этаже в парке тропических бутиков «Крокус Сити Молла» и представляет широкий выбор одежды и аксессуаров: от классических костюмов до повседневной одежды, а также обувь, сумки и другие предметы мужского гардероба. Интерьер бутика площадью 140 кв. м. выдержан в духе современного городского пространства.

История международной немецкой марки Baldessarini берет свое начало в 1993 году, когда Вернер Балдессарини создал одноименный бренд. Сегодня пост креативного директора бренда занимает Лассе Холгер Миттерхусен, возглавившей модный дом в 2014 году, взяв вектор на «сохранение ценностей размеренного образа жизни и возможностей полноценно насладиться каждым счастливым моментом».

Фотографии предоставлены Департаментом коммуникаций Crocus Group.