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В «Крокус Сити Молле» пройдет «День премьер»

01.03.2017  00:25

Открытие сезона и презентация новых коллекций весна-лето 2017 состоятся в «Крокус Сити Молле» 4 марта, сообщают организаторы.

В этот день посетители «Крокус Сити Молла» смогут первыми увидеть новые коллекции мировых брендов одежды и аксессуаров, лично пообщаться с дизайнерами марок, первыми оценить новые услуги от салонов красоты. Гостей ждет приезд дизайнера итальянского бренда Zanellato, торжественное открытие бутика Etro, консультации стилистов в beauty-корнере Aldo Coppola, выставка картин от Art Online 24, экспозиция автомобилей от «Авилона» и многое другое.

Праздничное настроение создадут сверкающие бриллианты и переливающиеся жемчужины на презентации новой коллекции Pearls of Genesis от ювелирного дома H.Stern, в бутике Pinko будет представлена эксклюзивная капсульная коллекция Uniquenessby Pinko.

Фотографии предоставлены организаторами.

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