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В «Крокус Сити Молле» прошел «День премьер»
06.03.2017 21:30
Открытие сезона и презентация новых коллекций весна-лето 2017 состоялись в «Крокус Сити Молле» 4 марта, сообщают организаторы.
В этот день посетители Крокус Сити Молла первыми увидели новые коллекции мировых брендов одежды и аксессуаров, лично пообщались с дизайнерами марок, первыми оценили новые услуги от салонов красоты.
«Крокус Сити Молл» посетил дизайнер итальянского бренда Zanellato, бутик Molecule презентовал новую органическую косметику La Bruket, гости получили консультации стилистов в beauty-корнере Aldo Coppola, а также посетили выставку картин от Askeri Gallery и экспозицию знаменитых автомобилей от «Авилона» и многое другое.
Мероприятие посетили: Татьяна Навка, Риналь Мухаметов, Марина Ким, Константин Крюков, Полина Аскери, Карина Ошроева, Франко Дзанеллато, Юлия Топольницкая, Юлия Барановская, Денис Клявер, Мария Шумакова и многие другие.
Фотографии предоставлены организаторами.
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