16.02.2017 23:51

В одном из торговых комплексов Кронштадта реализовывались немаркированные меховые изделия, сообщает пресс-служба ФТС Северо-Западное таможенное управление.

В магазинах Кронштадта прошла таможенная проверка в отношении изделий из меха. В одном из торговых центров была выявлена продукция без маркировки. Изъята 51 шуба, стоимостью свыше 800 тыс. рублей.

Возбуждены 4 дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.43 (нарушение требований технических регламентов или обязательных требований к продукции) и части 2 статьи 15.12 КоАП России (продажа товаров без маркировки). Проводится административное расследование.