10.08.2017 00:32

В октябре в Ташкенте откроется крупнейший для Узбекистана мебельный комплекс, где будут представлены текстиль для дома и ковры, пишет UzNews.uz.

Мебельный торговый комплекс, площадью 10 тыс. кв. м откроется в столице Узбекистана в октябре. Он расположится в пешей доступности от метро «Чиланзар».

В настоящий момент идет набор арендаторов.

Ассортимент комплекса будет включать товары импортного и узбекского производства по направлениям: мебель для дома; мебель для сада и двора; офисная мебель; детская мебель; портьеры; ковры и ковролины; растения; освещение; текстиль и посуда; картины; напольные часы; другие аксессуары для дома.