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В Курганской области перерабатывающая кожсырье компания загрязнила пруды-накопители

28.02.2017  20:27

В Каргапольском районе предприятие по переработке кожсырья заставили очистить пруды-накопители от отходов, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Предприятие по переработке кожсырья в Каргапольском районе Курганской области привлекло внимание прокуратуры, нарушив природоохранное законодательство.

По решению районного суда компания должна была произвести очистку прудов-накопителей от опасных отходов производства. Однако процедура была выполнена некачественно. Прокурор Каргапольского района внес представление в отношении руководителей предприятия с требованиями устранить нарушения.

Повторная проверка показала, что резервуары очищены полностью. 

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