28.02.2017 20:27

В Каргапольском районе предприятие по переработке кожсырья заставили очистить пруды-накопители от отходов, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Предприятие по переработке кожсырья в Каргапольском районе Курганской области привлекло внимание прокуратуры, нарушив природоохранное законодательство.

По решению районного суда компания должна была произвести очистку прудов-накопителей от опасных отходов производства. Однако процедура была выполнена некачественно. Прокурор Каргапольского района внес представление в отношении руководителей предприятия с требованиями устранить нарушения.

Повторная проверка показала, что резервуары очищены полностью.