11.10.2017 07:29

В Сеймском округе Курска силами МВД прекращена работа предприятия, незаконно выпускавшего одежду известных брендов.

Как говорится в сообщении МВД Курской области, предприятие занималось производством и реализацией контрафактной детской одежды. На момент проверки торговый оборот составлял около 100 тысяч рублей в день. Заказать и оплатить товары можно было через интернет, до потребителя одежда доставлялась почтой. Фирма размещала рекламу, в которой сообщалось о высоком качестве реализуемых товаров известных брендов. Для нанесения на детскую одежду логотипов известных компаний использовался специальный печатный станок.

«Оперативные сотрудники УМВД России по Курску пресекли деятельность предприятия по производству одежды с незаконным использованием товарных знаков известных брендов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В рамках обыска были изъяты оборудование, печатные формы и краски, с помощью которых изображения наносились на ткань. Из склада была изъята вся продукция с признаками контрафактности.

В результате действий владельцев предприятия правообладателям был нанесён ущерб около 3 млн рублей. По данному факту отделом дознания УМВД России по г.Курску возбуждено уголовное дело по статье 180 Уголовного кодекса.