Новости
НачалоНовостиВ латвийском арт-центре Ротко открылась выставка «Традиция и современность. Балтийские знаки в текстиле»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

В латвийском арт-центре Ротко открылась выставка «Традиция и современность. Балтийские знаки в текстиле»

17.01.2017  01:09

В рамках проекта «Разный текстиль» в латвийском арт-центре Ротко началась работа выставки «Традиция и современность. Балтийские знаки в текстиле», сообщает издание «Наш город».

В пятницу, 13 января, в Даугавпилсе в арт-центре Ротко стартовала выставка «Традиция и современность. Балтийские знаки в текстиле». Она является частью проекта «Разный текстиль», организованного в 2009 году текстильной секцией Каунасского отделения Союза художников Литвы.

Выставка включает большое количество работ мастеров по текстилю из Каунаса. По словам руководителя проекта Бируте Сарапиене это не коммерческие объекты, а художественные.

Работа выставки продлится до 6 февраля 2017 года.

Просмотров: 36
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1224 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте