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В латвийском арт-центре Ротко открылась выставка «Традиция и современность. Балтийские знаки в текстиле»
17.01.2017 01:09
В рамках проекта «Разный текстиль» в латвийском арт-центре Ротко началась работа выставки «Традиция и современность. Балтийские знаки в текстиле», сообщает издание «Наш город».
В пятницу, 13 января, в Даугавпилсе в арт-центре Ротко стартовала выставка «Традиция и современность. Балтийские знаки в текстиле». Она является частью проекта «Разный текстиль», организованного в 2009 году текстильной секцией Каунасского отделения Союза художников Литвы.
Выставка включает большое количество работ мастеров по текстилю из Каунаса. По словам руководителя проекта Бируте Сарапиене это не коммерческие объекты, а художественные.
Работа выставки продлится до 6 февраля 2017 года.
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