17.01.2017 01:09

В рамках проекта «Разный текстиль» в латвийском арт-центре Ротко началась работа выставки «Традиция и современность. Балтийские знаки в текстиле», сообщает издание «Наш город».

В пятницу, 13 января, в Даугавпилсе в арт-центре Ротко стартовала выставка «Традиция и современность. Балтийские знаки в текстиле». Она является частью проекта «Разный текстиль», организованного в 2009 году текстильной секцией Каунасского отделения Союза художников Литвы.

Выставка включает большое количество работ мастеров по текстилю из Каунаса. По словам руководителя проекта Бируте Сарапиене это не коммерческие объекты, а художественные.

Работа выставки продлится до 6 февраля 2017 года.