С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
Новости
НачалоНовостиВ латвийском Тукумсе открылась финская швейная фабрика
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка «Модный товар» пройдет в Волгограде с 28 февраля по 5 марта 2017 года 18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru

В латвийском Тукумсе открылась финская швейная фабрика

17.02.2017  23:27

Производство рабочей одежды открыла в Латвии финская группа Lindstrom, пишет газета Dienas Bizness.

Финская группа компаний Lindstrom запустила производство рабочей одежды а латвийском Тукумсе. Новая фабрика готова принять на работу 120 человек.

Отмечается, что лишь небольшая часть продукции, произведенная на предприятии, будет реализовываться в Латвии. В основном товар планируется направлять в страны Северной Европы.

Строительством фабрики занималась компания RERE Grupa. По словам председателя правления Гунтиса Аболтиньша-Аболиньша, проект не был технологически сложным, но реализовать его пришлось за 11 месяцев.

Исполнительный директор Lindstrom Юха Лаурио подчеркнул, что в Тукумсе производство разместили, так как здесь опытные, способные и мотивированные работники. 

Просмотров: 54
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1246 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте