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В латвийском Тукумсе открылась финская швейная фабрика
17.02.2017 23:27
Производство рабочей одежды открыла в Латвии финская группа Lindstrom, пишет газета Dienas Bizness.
Финская группа компаний Lindstrom запустила производство рабочей одежды а латвийском Тукумсе. Новая фабрика готова принять на работу 120 человек.
Отмечается, что лишь небольшая часть продукции, произведенная на предприятии, будет реализовываться в Латвии. В основном товар планируется направлять в страны Северной Европы.
Строительством фабрики занималась компания RERE Grupa. По словам председателя правления Гунтиса Аболтиньша-Аболиньша, проект не был технологически сложным, но реализовать его пришлось за 11 месяцев.
Исполнительный директор Lindstrom Юха Лаурио подчеркнул, что в Тукумсе производство разместили, так как здесь опытные, способные и мотивированные работники.
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