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В Липецкой области начался прием заявок на участие в конкурсе на лучшую швею
05.05.2017 07:03
В Липецкой области начался прием заявок на участие в конкурсе на лучшую швею «Лучший по профессии».
Как сообщает ГТРК «Липецк», конкурс профессионального мастерства пройдет уже 14-й раз, он состоится 25 мая на базе липецкого техникума сервиса и дизайна. Состязание швей будет проводиться в четырех номинациях: швея, портной, обмеловщик и слесарь-наладчик швейного оборудования.
Заявки принимают от представителей предприятий легкой промышленности Липецкой области до 12 мая. Победители конкурса получат денежное вознаграждение, а также возможность продвинуться по карьерной лестнице.
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