17.02.2017 00:13

В 2016 году 5 фирм в Липецкой области получили штрафы с конфискацией за нарушение маркировки шуб, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В прошлом году управление Роспотребнадзора Липецкой области провело проверки в отношении 11 организаций, реализующих продукцию из натурального меха. В результате 5 предпринимателей были оштрафованы за нарушение маркировки. По решению суда они выплатили в общей сложности 276 тыс. руб. Шубы без идентификационных знаков конфискованы.