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В Липецкой области оштрафованы 5 предпринимателей за реализацию немаркированных меховых изделий

17.02.2017  00:13

В 2016 году 5 фирм в Липецкой области получили штрафы с конфискацией за нарушение маркировки шуб, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В прошлом году управление Роспотребнадзора Липецкой области провело проверки в отношении 11 организаций, реализующих продукцию из натурального меха. В результате 5 предпринимателей были оштрафованы за нарушение маркировки. По решению суда они выплатили в общей сложности 276 тыс. руб. Шубы без идентификационных знаков конфискованы. 

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